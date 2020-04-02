إصابة أكثر من 600 من أفراد الطواقم الصحية في تركيا بكورونا

توفي طبيب تركي، وأصيب أكثر من 600 من أفراد الطواقم الصحية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وفق ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أمس الأربعاء.

ولم يستطع الوزير فخر الدين كوجا أن يخفي حزنه إزاء الوضع الذي يزداد سوءا، وفق ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، وقال "بصوت متهدج" إن : "عدد أصدقائنا الأطباء والممرضين وسواهم من طواقم الرعاية الصحية الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كبير".

والطبيب المتوفي كان أحد الأطباء المشاركين في جهود مكافحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن نجله عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 277

وقال كوجا أن 2148 شخصا تأكدت إصابتهم، فيما توفي 63 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 277.

وسجلت تركيا ما مجموعه 15679 إصابة بالفيروس حتى الآن، وللمرة الأولى قدم الوزير التركي أرقاما مفصلة للحالات بحسب المناطق، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكثر من نصف الاصابات بالفيروس في تركيا سجلت في أكبر مدنها إسطنبول، حيث بلغ عدد الوفيات 117 والإصابات 8852، تليها مدينة إزمير (غرب) والعاصمة أنقرة.

واتخذت تركيا عددا من التدابير للحد من انتشار الوباء، منها إغلاق المدارس وفرض حجر على نحو 50 بلدة ومنطقة، إضافة إلى منع من تتجاوز أعمارهم 65 عاما من التجول.