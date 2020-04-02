اليوم.. "التعليم" تعلن طريقة عمل المشروعات البحثية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحميل المناهج الدراسية على منصة الوزارة استثمار هائل لما بعد أزمة كورونا.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "المفروض الأسبوع المقبل، كل حاجة توصل للطلاب، وبنقيمهم بوسائل كتير، ومن ضمنها فكرة المشروعات، وكنا عايزين نعمل ده من الأول، وكنا واخدينها على خطوات، لكن كورونا سرعت هذه الخطوات".

وتابع أن ذلك لم يكن آخر ما فعلته الوزارة بل دشنت مكتبة رقمية اسمها "ذاكر" على أن يكون الدخول عليها دون اسم مستخدم أو كلمة سر، مستقاه من محتوى بنك المعرفة، مشيرا إلى أن هذه المكتبة تخص التعليم قبل الجامعي بداية من الحضانة حتى الثانوية العامة: و"فيه 7 دول مجاورة طلبتها وهنفتحها لـ6 دول عربية الفترة المقبلة، إضافة إلى إيطاليا وأوروبا، نظرا لوجود طلاب مصريين بالخارج".

وأضاف أن المكتبة الرقمية مشروع قومي، بخلاف منصة التواصل: "هنعمل في مايو المقبل، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لمليون و200 ألف طالب بمنازلهم، وكل ده جرى في أسبوعين، ونحاول نحدث البيانات طوال الوقت، واليوم هيبقى فيه فيديو يتعمل من خلاله المشروعات البحثية".