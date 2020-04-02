وزير التعليم يحدد ضوابط دخول طلاب الإعدادية إلى مرحلة الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تقييم طلاب الصف الثالث الإعدادي، تمهيدا لدخولهم المرحلة الثانوية سواء العامة أو الفنية أو المهنية، سيكون عن طريق البحث.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "الشهادة الإعدادية لها تنسيق على مستوى المحافظة، وعلى أساسه يدخل الطالب ثانوي عام أو فني أو مهني، وبندعوا الطلاب إنهم يدخلوا أكثر التعليم الفني والمهني".

وتابع أن نتيجة الطالب تحسب على ترمين وتمثل امتحانات التيرم الأول 50% من المجموع، والتيرم الثاني 50%، "وعشان مش عايزينهم ينزلوا عشان عددهم كبير ويبلغ مليون و800 ألف، هنستخدم مشروع تخرج، هنقول تفاصيله غدا، وهيبقى فيه معايير للقبول بالمدارس، وبه معايير إذا حقق الطالب معظمها في بحثه، سيكون مقبولا، وفي هذه الحالة سينال العلامة الكاملة، وهتقدم مشروع هتاخد عليه درجة وده هيبقى المجموع اللي هتدخل بيه المدرسة اللي انت عايزها".