مدير "حميات إمبابة" يكشف خطوات استقبال المشتبه بحملهم فيروس كورونا

قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، المستشفى أنشئ عام 1941 لخدمة المواطنين في القاهرة الكبرى، موضحا أن المستشفى به أقسام لكل الأمراض المعدية وليس فقط استقبال حالات الاشتباه، حيث يتم استقبال وعلاج المصابين بحوالي 40 مرضا.

وأضاف خليل، خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن فيروس كورونا والفيروسات التنفسية المستجدة لها تاريخ بدأ منذ فترة، "بطمن الناس إن مش بس النهاردة اتفاجئنا بكورونا، إحنا عندنا من 2003 برامج لتقصي أمراض شبيه الإنفلونزا، ولما جت كورونا كنا مدربين لاستقبال حالات".

وكشف عن خطوات استقبال حالات مشتبه في إصاباتها بكورونا، موضحا أن المستشفى خصص عيادات تسمى عيادات الفرز، "بيجيلنا المريض بأعراض تنفسية من بسيطة لمتوسطة أي كان ونحصل على التاريخ المرضي للمريض، ويكشف عليه أحد الأطباء ويجرى له الفحوصات والكشوفات المبدئية زي أشعة على الصدر وصورة دك كاملة وتحليل CRP".

وأشار إلى أن هذه التحليلات والفحوصات تحدد إن كان المريض مصابا بالتهاب بكتيري أو فيروسي، إذا كان المريض لديه أعراض تنفسية تبدأ المرحلة التالية والتي تتمثل في إجراء "مسحة مزدوجة" للأنف والفم، وبناء على ذلك يتم عزل المريض بالمستشفى تظهر النتيجة بعد يوم واحد، وإذا ظهرت النتيجة سلبية يتم خروجه من المستشفى.