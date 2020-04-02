شوقي عن امتحانات الثانوية العامة: كشف طبي على الطلاب قبل الدخول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يجري العمل حاليا مع كل مؤسسات ووزارات الدولة للخروج بامتحانات الثانوية العامة على الوجه الأمثل.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "بنشتغل مع مؤسسات كبيرة بداية من وزارة الصحة والأجهزة المختلفة عشان نحط الطلاب في مسافات متباعدة، ونفس الشيء ينطبق على كونترولات التصحيح، وكذلك منظومة الدبلومات الفنية".

وتابع: "هتبقى فيه مسافات وكشف قبل دخول كل طالب إلى لجنته، ومستويات كبيرة من التأمين".

وتمنى انتهاء أزمة فيروس كورونا قبل نهاية الامتحانات لتعود الأمور إلى سابق عهدها.