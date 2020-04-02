"خروج أوروبا".. المسلماني يتوقع الخريطة العالمية بعد انتهاء أزمة كورونا

اعتبر الكاتب الصحفي والمفكر السياسي أحمد المسلماني أن نسبة خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي بعد أزمة كورونا تصل لـ50% مقابل 50% أخرى لبقائها ضمن الاتحاد.

وقال المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن موازين القوى ستتغير بعد انتهاء أزمة كورونا، متوقعًا أن يبقى 3 قوى عظمى في العالم هي أمريكا وروسيا والصين وخروج أوروبا من معادلة القوة العالمية.

وتوقع المسلماني خروج فرنسا وألمانيا من القوة العالمية، متوقعًا توقيع اتفاقية جديدة على غرار اتفاقية "يالطة" التي تم توقيعها عقب الحرب العالمية الثانية والتي حددت شكل النظام العالمي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد المسلماني على ضرورة تعاون العالم أجمع وأن تصبح القوى العالمية أكثر تعاونًا وأخلاقًا، مشيرًا إلى أن العالم سيصبح أكثر خطرًا بعد فيروس كورونا حال عدم تعاونه.