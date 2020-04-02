آية حسن تكشف سر اختيارها ضمن "التحكيم الدولية" لأبحاث فيروس كورونا

قالت آية محمد حسن، باحث مساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إنها نشرت بحثا بعنوان "استقصاء وبائي جزيئي عن فيروسات جنس الهيباسي في الحيوانات في مصر"، مع بروفيسور ألماني متخصص في علم المناعة ولاقى ترحيبًا كبيرًا للغاية، موضحة أن هذا البحث وراء اختيارها ضمن هيئة التحكيم الدولية عن الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "شارع مصر"، الذي يذاع على راديو "شعبي FM"، أنه طُلب منها ومن البروفسور الألماني Falko Steinbach أن يكونا متطوعين من ضمن هيئة التحكيم الدولية للأبحاث المتعلقة بالفيروس، ضمن الخطة العالمية المستحدثة لمواجهة الفيروسات المستجدة على مستوى العالم في مجال البحث العلمي وما يخرج منها من توصيات.

وأوضحت الباحث المساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، أن المعهد فحص عددا من الحيوانات الأليفة، وقدم شهادة خلو أي حيوان أليف من أي فيروس، كما أن المعهد الحيوانية كان له دور كبير في أزمة كورونا، حيث قام بفحص جميع الواردات المصرية سواء الغذائية أو المستلزمات وغيرها والتي تم تأكيد سلامتها.

وتابعت: "أي أكل داخل البلد تم بحثه وتأكيد سلامته من كورنا ومن أي أمراض أخرى".