محافظ بني سويف: يوجد 28 منشأة ما بين مدارس ومراكز شباب لتوزيع المعاشات

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء نتج عنه الاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية ووجود المخزون منها، والاطمئنان على الخدمات الصحية وجودة تقديمها والتأكد من توافر كل الأجهزة والمستلزمات الطبية للأطقم الطبية التي تعمل على خط النار.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية Cbc، أنه يوجد مستشفيين لاستقبال الحالات المشتبه بها "مستشفى الحميات، الصدر"، بالإضافة إلى الاطمئنان على توزيع شرائح التابليت الذي أحدث ازدحاما خلال الفترة الماضية والمعاشات.

وتابع محافظ بني سويف، أن المحافظة وزعت اليوم قرابة 92% من النسبة التي من المفترض توزيعها بالنسبة للشرائح وجارٍ الاستكمال، وبالنسبة للمعاشات فكان يوجد 28 منشأة ما بين مدارس ومراكز شباب ليتم توزيع المعاشات فيها بشكل يليق بأهلها.