محافظ بني سويف يتفقد منافذ "شباب الواسطى ضد الغلاء"

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، منافذ بيع السلع الأساسية والتموينية بمدينة الواسطى، والتي يديرها مجموعة من الشباب بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وتحت إشراف من الوحدة المحلية وتحمل شعار" شباب الواسطى في مواجهة الغلاء".

وتهدف المبادرة إلى توفير السلع الأساسية لجمهور المواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة جميع صور الغلاء أو الاستغلال في ظل تداعيات الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن خطة الدولة الشاملة في مجابهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، من خلال تنظيم المواطنين، وجعل مسافات مناسبة بينهم، ومنع أية زحام أو تكدسات، قائلا "المبادرة الشبابية مميزة، ولكن لن نسمح بأي مخالفة للإجراءت الوقائية، الشباب عليهم التوعية بأهمية الالتزام بذلك، ووقتها نحقق أكبر استفادة سواء بالأسعار المخفضة أو صحة المواطنين".

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف.