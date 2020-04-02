أستاذ السكري بـ"هارفارد" أسامة حمدي يجيب عن عدد من أسئلة المرضى بشأن كورونا

أجاب الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، على ما إذا كان مريض السكري أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا أم لا.

وقال حمدي خلال فيديو بثه ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "مفيش أي دراسات بتقول إن كان مريض السكر أكثر عرضة للإصابة أم لا، ولم تجب أي دراسة أيضا عما إذا كان مريض السكر أكثر عرضه للمضاعفات من غيره".

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون المضاعفات أعلى على مريض السكري الذي يعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الضط أو أمراض الكلى أو لو إذا كان كبيرا في السن ومتجاوزا لـ 65 عاما.

وتابع أن هناك فرقا بين مرضى السكري من النوع الأول والثاني، "مفيش فرق كبير في المضاعفات لو حصل إصابة بالفيروس بين الاتنين، لكن مرضى النوع الأول ممكن يكونوا أكثر استعدادا للمخاطر".

واستطرد: "لو مريض السكر أصيب بالفيروس نسبة السكر في الدم هتعلى بشكل كبير، وهيحتاج كمية أكبر من الأنسولين عشان يخفض نسبة السكر لأنه ممكن يؤدي لزيادة مضاعفات كورونا، ولا بد من التحليل أكثر من مرة وياخد باله من الأدوية بتاعته، وفيه ناس تعتقد إنه لو عنده غثيان أو فقد شهية بيقرر يقلل العلاج ودا في منتهى الخطورة".