وزير السياحة والآثار: خسرنا مليارات الدولارات وفضَّلنا صحة المصريين

تحدث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن الرسالة التي كُتبت على أهرامات الجيزة لنصيحة المواطنين بالبقاء في منازلهم ولشكر الطواقم الطبية على مجهوداتهم.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنهم كتبوا الرسالة على الجهة الشمالية للهرم الأكبر ودعوا وكالات الأنباء العالمية لمتابعة هذا الحدث.

وأوضح العناني أن القرارات التي اتخذتها مصر تكلف مليارات الدولارات خسرتها مصر، مشددًا على أن الحكومة المصرية فضَّلت صحة المصريين وصحة العاملين في قطاع السياحة وسمعة مصر كجهة سياحية، متابعًا: "إحنا بنعقم مصر كلها وبإذن الله نقدر نقضي على الفيروس ده ونخرج من الكبوة اللي العالم كله بيمر بيها".