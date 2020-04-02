محافظ البحر الأحمر: مجموعة سياحية ترفض مغادرة مصر لأنها أكثر أمنا

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفاصيل رفض مجموعة من السياح مغادرة مدينة الغردقة.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مجموعة سياحية متبقية ترفض المغادرة وترى أن مصر أمان أكثر من بلادهم، مشيرًا إلى أنه تواصل مع رئيس الوزراء عبر "الفيديو كونفرانس" ووافق على بقائهم في البلاد.

وأوضح حنفي أنه التقى ببعض السياح وتحدثوا معه في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر وأخبروه أن بلادهم لم تهتم بالاجراءات وتعاملت مع الفيروس باستهتار.

وأشار إلى أنه تم تعقيم محافظة البحر الأحمر مرتين وتم تعقيم الشوارع نفسها حتى مدينة حلايب وشلاتين، حيث تم تعقيمهم مرتين، لافتًا إلى أنه تم تعقيم كافة القرى السياحية والمنتجعات والمدن السياحية.