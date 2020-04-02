لوجود أمريكان على متنها.. ترامب ينهي أزمة "زاندام"

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء مأساة سفينة "زاندم"، التي تفشى فيروس كورونا بشدة على متنها في الأيام الأخيرة.

وسمح ترامب باستقبال السفينة في ميناء فورت لودرديل قرابة الظهر، بولاية فلوريدا، قرابة ظهر اليوم الخميس.

وكان حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، رافضًا لرسو السفينة بالولاية، قبل أن يتدخل ترامب لاقناعه، خاصة مع تواجد مواطنين أمريكان على متن السفينة، حد قول ديسانتيس نفسه، نقلًا عن "سكاي نيوز".

وتعلق سفينة زاندام في المحيط الهادئ منذ 14 مارس الجاري، بسبب رفض عدد من الدول اللاتينية استقبالها بسبب تفشي الفيروس بها، حيث تعرض العديد للإصابات كما توفي 4 ركاب.

شركة "هولاند أمريكا" المسؤولة عن سفينة زاندام، أرسلت سفينة أخرى تدعى "روتردام" لمساعدتها، قبل أن يتقرر وصول السفينتين إلى ولاية فلوريدا.

وأكد ترامب أنه سيرسل طواقم طبية إلى متن السفينتين حتى تتولى عملية إنزال الركاب وإرسال الأجانب منهم إلى بلادهم.