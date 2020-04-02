رامي جمال عن فيروس كورونا: "شكرا للأزمات.. فخور ببلدي"

قال الفنان رامي جمال، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أظهرت حقيقة كل الدول وحقيقة أخلاق الشعوب، "يعني سمعنا عن دول استولت على معدات ومنتجات طبية كانت مساعدة لدول ثانية، ودي دول كانت حلم لشباب كتير إنهم يسافروا ليها".

وأضاف "جمال"، خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شوفنا دول الاتحاد الأوروبي وهي تتبادل الاتهامات واللي اعتقد أنهم بعد الأزمة هيرجعوا دول منفصلة زي ما شوفنا وأن مفيش باسبور بينجي صاحبة، أقوى الدول والمنظومات الطبية بتنهار".

وتابع: "يعني أمريكا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا مش عارفين بقوتهم الاقتصادية وتحضرهم اللي ياما حكينا عنه يواجهوا الأزمة، نيجي للوطن العربي، فأنا فخور ببلدي أم الدنيا وفخور بطريقة إدارة الأزمة والاهتمام بولاد البلد اللي متغربين حتى، والطيارات اللي موقفتش عشان ترجع ولاد البلد وطنهم، شوفت وزارة صحة وأجهزة دولة شغالين تقصي ومكافحة وعلاج وكلي ثقة في إن ستر ربنا هيكمل المجهود ده بشوية حذر وصبر واتباع تعليمات، شكرا للأزمات".