الإبراشي من قرية الشخلوبة: فينسيا مصر.. يجب الترويج السياحي لها

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، عن إجرائه سلسلة من التحقيقات المصورة من المناطق الخلابة في مصر غير المعلومة للكثير من أجل إعادة وصف مصر مرة أخرى والعمل على الترويج سياحياً لها، حيث تواجد الإعلامي في قرية "الشخلوبة" التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، موضحًا أن هذه القرية مناظر خلابة لا تجد نظير لها إلا في إسبانيا واليونان، ولكنها غير معلومة للجميع ويجب تسليط الضوء عليها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن قرية الشخلوبة تُعد فينيسيا مصر، حيث تتوسط بحيرة البرلس، ويقطن بها 20 ألف مواطن، ومساحتها 160 كيلو متر مربع، مستعرضًا مناظر الجمال بها وطرق عيش الأهالي بها، وأجرى عددا من اللقاءات مع ساكنيها، مؤكدًا أن القرية تعتمد بالكامل على الصيد، سواء رجال ونساء وأطفال.

وأوضح أن من غرائب الأمور أن تجد الصيد بها دون أدوات الصيد، والأمور في غاية الغرابة والروعة والجمال، كاشفًا عن جوانب من سحر الطبيعة والأعمال اليدوية لمراكب الصيد في "الشخلوبة"، كما أن الأهالي يشتكون من تلوث مياه الجزيرة، مطالباً بضرورة جعلها مقصدا من المقاصد السياحية بمصر، "مصر بها كنوز كثيرة مدفونة وسنجري تحقيقات تليفزيونية بشكل أسبوعي من أجل إعادة وصف مصر".