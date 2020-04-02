الإبراشي: الدول العظمى "نملة" أمام كورونا.. ويجب تقدير "الجيش الأبيض"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدول الكبرى التي تمتلك جيوشا ضخمة واقتصاديات كبيرة وقفت عاجزة أمام تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي حصد آلاف الأرواح حول العالم وكبَّد الحكومات خسائر ضخمة، "اللي عندهم أكبر الجيوش والاقتصاديات تحولوا إلى نملة أمام كورونا".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه يتوقع أن يشهد العالم تغيرات كبيرة بعد مرور أزمة فيروس كورونا اللعين، وسيقوم العالم بترتيب أولوياته من جديد، حيث لن يُصبح التفوق العسكري والاقتصادي هو الشغل الشاغل لكافة الدول بقدر الاهتمام بالنبوغ العلمي والطبي.

وشدد الإعلامي، على ضرورة ترتيب أولوياتنا في مصر، وتوجيه التحية والتقدير لكافة الأطقم الطبية "الجيش الأكبر"، حيث ناشد المواطنين بتقديرهم وتشجيعهم بشكل يومي وبطريقة رمزية مثل "التصفيق" للأطقم الطبية، "علينا التقط صورة لك وأنت تفعل ذلك يومياً لأن الجيش الأبيض هو الذى يحمى مصر الآن وعلينا تقديره".