فيديو.. تامر حسني عن كورونا: احمدوا ربنا إن الوباء ما طلعناش من بيوتنا

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام"، بمقطع فيديو حثهم فيه على الالتزام بكل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "حسني"، خلال رسالته للمواطنين: "صباح الخير يا جماعة، يا رب تكونوا بخير، إن شاء الله محنة وتعدي، ربنا يطمنا كلنا على بعض، أنا عاوز أقول رسالة للناس اللي بتقول أنا زهقت من قعدة البيت، وبطلع نكت وكوميكسات توضح أنهم قد إيه زهقانين من قعدة البيت".

وتابع :"طب عاوز أقول حاجة صغيرة تعبر عن وجهة نظري الخاصة، لو لا قدر الله ربنا ابتلانا بوباء الحل فيه إننا نطلع من البيت، يعني وباء بيصيب العفش وكل الشقة، والحل عشان نسلم منه أننا نطلع من البيت، هيبقى أفضل يعني؟!، محدش يقول زهقت قولوا الحمد لله من قلبنا، إحنا في وباء ومعانا الصبر بتاعه، قعدة البيت مش مشكلة، محنة وهتعدي".

وتابع: "مانقولش زِهقنا نُقول الحّمدُ لله، عارف إن في ناس بتهزر من باب التهوين على النفس ، بس أنا بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء رَبنا و ماشي على الكُل، إن شاء الله ربنا يعديها على خير .. الحّمدُ لله".