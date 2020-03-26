بعد منشور تامر حسني.. الأزهر: الإمام الطيب لا يملك صفحات على "فيسبوك"

نفت مشيخة الأزهر وجود حساب رسمي للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر.

وأكدت المشيخة عبر صفحتها الرسمية أنه تم رصد بعض الصفحات التي تستخدم اسم الإمام الطيب لكنها ليست صفحات رسمية.

وقالت الأزهر، إنه لا يوجد للإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».

وأوضحت المشيخة روابط الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

صفحة الأزهر على فيسبوك

صفحة الأزهر باللغة الإنجليزية على فيسبوك

تويتر

إنستجرام

يوتيوب

يذكر أن الفنان تامر حسني، دعا جمهوره للتدبّر في مضمون منشور شاركه شيخ الأزهر الشريف، عبر صفحة منسوبة للإمام الطيب الرسمية بموقع فيسبوك، عن الأيام العجاف، إلا أن تلك الصفحة ليس لها علاقة بشيخ الأزهر.