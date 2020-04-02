عاجل.. وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع"، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، موضحة أنّ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة، رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.