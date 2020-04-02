شبح كورونا يهدد أمريكا: أكثر من 5 آلاف وفاة و215 ألف إصابة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ5 آلاف، والإصابات أكثر من 215 ألفا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وذكرت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 5116 شخصا.

وأوضحت أنّ إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 213 ألفا و417 إصابة بالفيروس، وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" فإنّ غالبية الوفيات تم تسجيلها بولاية نيويورك، إذ بلغ عدد الوفيات هناك 1374.

وحذر الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، من أنّ الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جدا جدا" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنّها "بلاء"، قائلا: "أريد أن يكون كل أمريكي مستعدا للأيام الصعبة المقبلة".

كما دعت واشنطن، الأربعاء، رعاياها الموجودين في الخارج، الراغبين بالعودة إلى ديارهم، بأن يفعلوا ذلك الآن، قبل أن يتحوّل فيروس كورونا المستجدّ إلى "تسونامي" تفقد معه القدرة على إجلائهم.

ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية حتى اليوم عمليات إجلاء لأكثر من 30 ألف أيريكي من الخارج، لكنها حذرت، الأربعاء، من أن قدرتها على الاستمرار في فعل ذلك قد تضمحل "في غضون أسابيع".