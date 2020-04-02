الزراعة: لدينا منافذ لبيع المنتجات بأقل الأسعار في كل المحافظات

كشف الدكتور حسن الفولي، مدير الإصلاح الزراعي بوزارة الزارعة، عن تفاصيل المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الزراعة لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق، من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، وهي مبادرة تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة، بين الوزارة والأهالي بجميع المحافظات.

وأضاف الفولي، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن التعاونيات الزراعية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، موجودة على مستوى 19 مديرية في المحافظات المختلفة، وأن جميع الأموال الخاصة بها خارج ميزانية الدولة ووزارة الزراعة، بل هي أموال الفلاحين ومؤسسي الجمعيات التعاونية، ولدينا العديد من المشروعات في القرى والمحافظات، حيث ننتج سنويا 2 مليون من الدواجن، ولدينا 13 ألف خلية عسل، تنتج ما بين 60- 80 طن عسل سنويا، بالإضافة إلى مصنع لمنتجات الألبان وجميع أنواع الجبن، وكل هذه السلع متوفرة في القرى والنجوع .

وأشار "الفولي" إلى أن التعاونيات قررت في العام الماضي أن يكون لديها 1000 منفذ في جميع المحافظات، بحيث تساعد في الحد من مشكلة البطالة، حيث إن كل منفذ سيعمل به اثنان من أبناء الفلاحين المؤسسين للجمعيات، والهدف الثاني أن تصل كل المنتجات إلى المواطنين وبأسعار أقل كثيرا من أسعار السوق، وقمنا بالفعل بإنشاء 312 منفذا بدأ العمل فيها بالفعل، و250 منفذا تحت الإنشاء، وبسبب الظروف الحالية التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا، قررنا ضخ منتجاتنا في جميع المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة حتى تصل إلى جميع المواطنين، ومقرات الإصلاح الزراعي، وجميع المديريات الزراعية المختلفة.

وتابع "الفولي"، أن وزارعة الزراعة أيضا نشرت العديد من السيارات المتنقلة في جميع المحافظات والميادين الرئيسية والمناطق النائية، وذلك للوصول إلى كل المواطنين، وأن كل المواقع التابعة لوزارة الزراعة والتعاونيات، موجود بها المنافذ التابعة لنا، وأيضاً صفحاتنا على "السوشيال ميديا"، حتى يستطيع الجميع الوصول إلى المنافذ القريبة في المحافظات والمدن المختلفة.

وأشار مدير الإصلاح الزراعي، إلى أن الوزارة كان لها دورا كبيرا في أزمة فيروس كورونا، حيث قامت بتطهير 8000 مبنى ومؤسسة حكومية في جميع المحافظات، كما تبرع جمعيات "التعاونيات" بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق "تحيا مصر"، لمساندة الدولة في مواجهة هذه الأزمة.