مع توفير تدابير وقائية من كورونا.. جاك موتور تستأنف العمل بمصانعها

بعد تفشي وباء كورونا "COVID-19"، أدخلت "GAC MOTOR" عدة تدابير وقائية مختلفة لحماية عملائها وموظفيها، بينما تعمل مع شركاء من جميع المناطق للمساعدة في مكافحة الوباء.

وبعد التغلب على تحديات متعددة، استأنفت جاك موتورز "GAC MOTOR" عملياتها جاهدة لضمان عدم تأثر سلسلة الإنتاج والإمداد.

وعلى الرغم من تفشي المرض، فقد حققت الشركة نموًا في المبيعات الخارجية بنسبة 114٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020.

وبعد اندلاع وباء كورونا، قدمت "GAC MOTOR" تدابير مختلفة لحماية عملائها وموظفيها وآخرين في المجتمع، حيث أطلقت مجموعة "GAC"، إنتاج أقنعة الوجه في مصانعها، بالإضافة إلى ذلك تبرعت بأكثر من 34.38 مليون يوان من الأموال ولوازم الحماية والمركبات لدعم جهود الوقاية والحجر الصحي.

كما سلمت مجموعة GAC الإمدادات الطبية التي تم التبرع بها من شركائها في الخارج وتم الحصول عليها من خلال الشركات التابعة والموزعين الخارجيين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

كما تلقت GAC MOTOR الدعم والمساعدة من موزعيها وشركائها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا بعد تفشي المرض في الصين، حيث تبرع الموزعون في الخارج وساعدوا في الحصول على إمدادات لمكافحة الوباء مثل الأقنعة والنظارات الواقية.

وتأخذ "GAC MOTOR" صحة وسلامة العملاء والموظفين كأولوية قصوى، ولا تزال مستمرة في مكافحة الوباء، وتواصل العمل مع المجتمعات المحلية والخارجية، ولا تدخر جهداً لضمان المساهمة في المساعدة.