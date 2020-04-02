انتظام عملية صرف المعاشات في قنا بفضل المبادارات الشبابية

انتظمت عمليات صرف المعاشات عن شهر أبريل في مكاتب البريد والمدارس المخصصة لذلك بمحافظة قنا، خلال اليوم الثاني على التوالي، بفضل المساعدات التنظيمية المقدمة من المبادرات الشبابية وعدد من الجمعيات الأهلية .

وشاركت جمعية الهلال الأحمر بـ200 متطوعا في تنظيم المواطنين ودخولهم لمنافذ الصرف، وفق الأرقام التي تم تسليمها لمستحقي المعاش، كما وفرت بعض الأحزاب والجمعيات وعدد من المواطنين السرادقات والمقاعد كساحات انتظار أمام مكاتب البريد لمنع التزاحم ومنع انتشار كورونا.

ولم يشهد اليوم الثاني للصرف حالة زحام، وذلك بفضل التعاون بين المواطنين وأصحاب المبادرات التنظيمية.