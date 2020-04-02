مستشفيات الأزهر تشكر مجلس حكماء المسلمين على دعمه لمواجهة كورونا

وجهت مستشفيات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، الشكر لمجلس حكماء المسلمين، لدعمه المتواصل للمستشفيات الجامعية بمؤسسة الأزهر داخل القاهرة وخارجها في مواجهة أزمة فيروس كرونا وتوفير المستلزمات العاجلة للمرضى وكذلك وسائل الوقاية الشخصية للأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض.

وكان مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر قدم العديد من الدعم لقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، وتضمنت ٢٠٠٠ ماسك بفلتر، ٨٠٠٠ ماسك عادي، ١٠٠٠ بدلة عازل، و١٠٠٠٠ ألف جوانتي.

وكان الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، قد أعلن في وقت سابق جاهزية مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لاستقبال كافة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في إطار توجيهات شيخ الأزهر، ومتابعة رئيس الجامعة، دعما لجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.