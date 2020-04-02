وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين لجهودهم المتميزة في تحقيق الأمن

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء"، وقطاعات "الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية "، والإدارات العامة لـ "شرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات".

يأتي قرار الموافقة نظرا لجهودهم، خلال شهر مارس 2020، التي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.