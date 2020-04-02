بيت الزكاة يكشف عن خطته لدعم المتضررين من كورونا

كشف بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن استمارة لدعم العمالة اليومية من المستحقين للدعم نتيجة التضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

بدوره، قال محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، لـ"الوطن"، إنّ الإمام الأكبر وجّه بالمشاركة الاجتماعية لبيت الزكاة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، فالدولة شكلت لجنة من وزارة التخطيط والتضامن والتموين والقوى العاملة، لبحث تعويض العمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا، وسيكون هناك تنسيق وتعاون مع اللجنة.

وأضاف أنّه جرى إنشاء صفحة للتقديم إلكترونيا على بوابة الأزهر، منعا للتزاحم خلال التقديم الورقي، ولكي لا يكون هناك تجمعات تنقل العدوى، والتقديم الإلكتروني به العديد من التسهيلات، بينها بطاقة الرقم القومي فقط، وملء الاستمارة التي تشمل الاسم والمهنة والأجر اليومي وكم فرد يعولهم؟.

وتابع: "لم نحصر العدد حتى الآن، ونعمل على ذلك، وقد يتم الغلق منتصف الأسبوع المقبل، وسيكون هناك تنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، كي لا يكون هناك ازدواجية في الصرف، مضيفا: "مفيش شخص هيصرف من عندنا، الصرف من التضامن، والهدف يستفيد عدد كبير جدا من المتضررين".

وعن قيمة الإعانة، أوضح أمين بيت الزكاة، أنّ الإمام الأكبر سيحدد قيمتها الأسبوع المقبل.