مدينة صينية تمنع تناول الكلاب والقطط بسبب كورونا

للمرة الأولى في الصين وفي قرار تاريخي، أقرت مدينة شنزن الصينية، أمس، قانونا يمنع تناول لحوم الكلاب والقطط، وسيبدأ العمل بالقانون في مطلع مايو المقبل، وتعد مدينة شنزن هي إحدى المُدن الواقعة جنوب الصين، وتتبع إدارياً مقاطعة "قوانجدونج".

وجاء الحظر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي نسب مصدره إلى لحوم حيوانات برية، لكن إدارة مدينة شنزن اتخذت خطوة في مكافحة الفيروس بمنع أكل القطط والكلاب، نقلا عن وكالة "رويترز".

وتؤكد منظمات دولية للرفق بالحيوان أن 30 مليون كلب تُذبح سنويا في آسيا لتناول لحومها، لكن وجبة طعام الكلاب ليست شائعة في الصين، وأغلب السكان لا يقبلون عليها ولا يرغبون فيها.

وقالت إدارة مدينة شنزن إن القطط والكلاب من الحيوانات الأليفة التي ترتبط بالبشر بعلاقة وثيقة، وحظر تناول لحومها هو إجراء عادي في الدول المتقدمة وهونج كونج وتاياوان.

وأكد الخبير الصيني بيتر لي، أن قرار المدينة الصينية يمكن أن يساعد في إنهاء التجارة الوحشية التي تقتل نحو 10 ملايين كلب و4 ملايين قطة في الصين سنويا. ويأتي الحظر وسط محاولات علمية حثيثة في الصين للتوصل إلى المصدر الذي نقل فيروس كورونا من الحيوانات البرية إلى البشر.