الصين تسجل 35 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، تسجيل 35 حالة إصابة بفيروس "كوفيد - 19" خلال الـ 24 الساعة الماضية، على الأراضي الصينية، وجميعها جاءت من الخارج، في حين تم تسجيل 170 حالة شفاء، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس، خارج ووهان، حتى الآن، 841 حالة جاءت من الخارج، في حين ما زال 701 شخص في البلاد يعانون من المرض، و18 منهم بشكل شديد، كما تم تسجيل 140 حالة شفاء.

وجاء في بيان اللجنة الصينية: "حصلنا من 31 مقاطعة (منطقة ومدن مركزية) على معلومات حول 81.589 حالة إصابة بالفيروس، بينما يعاني منه الآن 1683 شخصا (429 منهم في حالة صعبة)، بينما خرج من المستشفى 76.408 شخصا، وتوفي 3318 شخصا". كما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس في الصين، في حين خرج من المستشفى 145 شخصا خلال يوم واحد، جميعهم من مدينة ووهان، وتم تسجيل 6 حالات وفاة، جميعهم في المدينة ذاتها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.