الصحة البحرينية: تسجيل 66 إصابة جديدة للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي، أمس، بعد وجود حالات قائمة بينهم.

ونوهت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، بأنه وبعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي الاحترازي، تم نقل الحالات القائمة من هذه المجموعة من العمال فورًا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.

وأكدت الوزارة أن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي عندما كانوا بمقر سكنهم سابقًا وجميعهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي الذي خُصص لهم، مطمئنةً الجميع أنه لا يوجد انتشار للفيروس بين العمال الوافدين.