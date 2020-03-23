عاجل.. تعافي 160 شخصا من مصابي كورونا في البحرين

أعلنت الصحة البحرينية تعافي 11 حالة من مصابي كورونا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 160 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأشارت الوزارة البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إلى أن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تجري متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

وأكدت حرصها على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.