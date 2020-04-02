جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: أولويتنا صناعية لدعم الاقتصاد

أكد أيمن صبحي مساعد مدير عام المشروعات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن الدولة توالي اهتماما كبيرا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت موجودة في كافة القطاعات، وفتحت المجال أمام المواطنين والشباب.

وأضاف صبحي، خلال لقاء مع ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن إجمالي ما تم ضخه في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحو 5.5 مليار جنيه، كما تم إنشاء 211 ألف مشروع خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الجهاز يعطي أولوية خاصة للمشروعات الصناعية، لأنها تمثل إضافة للاقتصاد المصري.

مؤكدا أن لها ميزة نسبية بسعر فائدة وعائد مميز عن الأنشطة التجارية والخدمية بنسبة 5%، وذلك على الرغم من أنها تأخذ وقت أطول، بسبب القيام بشراء الأجهزة وعمليات التركيب، وذلك على عكس الوقت التي تأخذه المشروعات التجارية.

وتابع مدير عام جهاز المشروعات الصغيرة، أنه نظر للظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورنا، حدثت طفرة في بعض الأنشطة التجارية مثل الصيدليات، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الطبية، من الكمامات والقفازات، وأيضا منتجات المطهرات والكحوليات، وأن الجهاز يتيح قروض سريعة لأصحاب هذه الأنشطة، وذلك من خلال التواصل هاتفيا على رقم 16733، كما يوجد تسهيل كبير في كل الإجراءات، من أجل تقديم خدمة سريعة وإتاحة القرض لجميع المتقدمين، مشيرا إلى أن هناك أنشطة أخرى تأثرت بأزمة كورونا، وقد تم تأجيل الأقساط بالنسبة لهم لمدة ثلاث أشهر.

وأشار صبحي، إلى أن الجهاز سيعمل أيضا على دراسة بعض المشروعات التي تعثرت في العمل بعيدا عن أزمة كورونا، وسيتم دراستها بشكل فردي، وتأجيل الأقساط الواقعة عليها، كما سنطلق عدة مبادرات جديدة للمشروعات التي تأثرت أنشطتها بأزمة كورونا مثل المطاعم التي أغلقت، وتأخر أجور العاملين لها، وكلها تأتي في إطار إستراتيجية الجهاز للتسهيل على المواطنين أصحاب المشروعات.