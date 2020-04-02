الصحة السعودية تبث 2 مليار رسالة توعوية عن كورونا للمواطنين والمقيمين

بثت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات بلغت 24 لغة.

واشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عن كورونا، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، والجلوس في البيت، وتجنب الزحام ، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض كورونا.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الصحة تزامناً مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار "الوقاية من كورونا"، إذ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا الجديد COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة استخدام عدة وسائل ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.