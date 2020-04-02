طلب إحاطة من عضو نواب إلى الحكومة لتشديد الرقابة على الأسواق

تقدم النائب مصطفى جمعة الطلخاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والرقابة الداخلية ووزيرة الصحة، بشأن جشع التجار واستغلالهم للظروف الراهنة أثناء تصدي الجهات التنفيذية لمواجهة جائحة كورونا (COVID- 19) في رفع أسعار جميع السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.

وقال "الطلخاوي"، في طلبه إنه: "نظراً للأحداث الراهنة وما تلاها من اجتياح فيروس كورونا لمعظم مناطق ودول العالم مما ترتب عليه تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة، ونظراً لما قامت به دولتنا العظيمة وحكومتنا المجتهدة من اتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض بين صفوف أفراد مجتمعنا وشعبنا الكريم، إلا أننا لاحظنا قيام معظم التجار سواء في السلع الغذائية أو في المستلزمات الطبية، باستغلال تلك الظروف في تحقيق أرباح غير مشروعة ورفع أسعار تلك السلع والمستلزمات بصورة مغالي فيها جداً مما يرهق كاهل رب الأسرة المصرية، في نفس الوقت التي تعمل فيه الحكومة جاهدة وبكامل طاقتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين المصريين كافة سواء في خفض الضرائب أو تقليل النفقات أو زيادة الدخل بشتى الصور".

وطالب النائب الجهات الرقابية لبذل كامل جهدها وطاقتها وتوجيهها نحو ضبط أسعار السوق المحلي سواء في مجال السلع الغذائية أو المستلزمات الطبية، وذلك حتى تأتي هذه الإجراءات ثمارها وتحقيق المرجو منها لصالح أبناء وطننا العزيز الغالي.