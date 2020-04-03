لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.. نصائح لتغذية مرضى السكري في زمن كورونا

في الوقت الذي يعاني فيه الكثيرون من إصابتهم بالأعراض المزمنة، جاء فيروس كورونا المستجد ليزيد من حدة الموقف، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وخصوصا مرضى السكري، وتستعرض "الوطن" نصائح للتغذية السليمة لمرضى السكري لتساعدهم على مواجهة الإصابة بفيروس كورونا، وفق الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.. كالتالي:

- الحرص على تناول كميات محددة وبمقادير محدده، وخاصة عند تناول الحلويات.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية أو المحمرة قدر المستطاع.

- عند تناول منتجات الألبان، يجب التأكد من كونها خالية الدسم، حتى لا تزيد الدهون عن 30% من السعرات الحرارية التي يتطلبها الجسم لإعطاءه الوقود المحرك للجسم.

- الحرص على أن يحتوى الطعام على بروتينات بنسبة 20% من إجمالى السعرات الحرارية.

- يجب أن تحتوي الكربوهيدرات على 50% من إجمالى السعرات الحرارية اليومية.

- يمكن أن يتناول الأطفال اللحم والبيض والسمك والجبن مع الخبز البلدي والبطاطس.

- الحرص على تناول الخضروات والإكثار من الخيار والخس والألياف لأنها تساعد على الامتصاص الثابت للسكريات من الأمعاء.