"العاملين بقناة السويس" تنفي غلق ترسانة بورسعيد لوفاة والد عامل بكورونا

نفى عاطف عبد الخالق، رئيس نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، ما تردد عن غلق ترسانة بورسعيد البحرية إثر وفاة والد أحد العاملين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إن والد العامل ليس من العاملين بالترسانة أو الهيئة، وأن إدارة الترسانة والنقابة بتوجيهات من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اتخذت إجراءات احترازية ووقائية بعد وفاة والد العامل، تمثلت في عزل العامل، ومنحه إجازة لمدة 14 يوما، و5 أخرين من زملائه فى الوردية بالإضافة إلى الوردية التى تليها لضمان عدم العدوى.

وأكد أنه تم تعقيم ترسانة بورسعيد بالكامل بالمطهرات والمواد المعقمة ومعدات الهيئة كإجراء احترازي ووقائي، كما أنه طبقا لتوجيها رئيس الهيئة فقد تم إعطاء إجازة للعاملين بالترسانة ضمن خطة تخفيف العمالة، إلا العاملين بالورديات فهم مستمرين بالعمل خاصة وأن ترسانة بورسعيد منشأة حيوية لا يمكن إغلاقها، ويستمر العمل فيها على مدار اليوم.