دشن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قاطرة «الشهيد مصطفى محمود» داخل ترسانة بورسعيد البحرية، ضمن الاحتفالات بمئوية الترسانة، فى حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة القناة، والقيادات الأمنية والتنفيذية فى المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين فى الهيئة.

"ربيع": السفينة الجديدة نتاج تعاون"الهيئة" و"البحرية".. واختيار الاسم لها تخليداً لبطولة الشهيد

واستقبل ضيوف الاحتفالية المهندس عادل فريد الطنطاوى، مدير إدارة الترسانات، فيما توجه «ربيع» و«الغضبان» لتفقُّد أعمال تنفيذ ونش الساحات بحمولة 60 طناً فور وصولهما، ثم تابعا أعمال تشطيب القاطرة عبدالحميد يوسف، قبل البدء فى مراسم تدشين القاطرة الجديدة «الشهيد مصطفى محمود»، بقوة شد 70 طناً. فى كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بتزامن احتفالات العيد القومى لبورسعيد مع مرور 100 سنة على انتقال الترسانة البحرية إلى موقعها الحالى فى بورفؤاد، موجهاً التهنئة لأهالى المحافظة والقيادات التنفيذية فيها، بمناسبة ذكرى انتصار الإرادة المصرية والمقاومة الشعبية على العدوان الثلاثى فى عام 1956.

وأوضح «ربيع» أن تدشين القاطرة الجديدة «مصطفى محمود» هو نتاج التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والقوات البحرية، مشيراً إلى أن القاطرة ستحمل اسم الرائد بحرى مصطفى محمود، تخليداً لذكراه بعدما استشهد خلال مشاركته فى العملية الشاملة «سيناء 2008»، موجهاً تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة.

وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية التطوير تسير بخُطى ثابتة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير المجرى الملاحى للقناة، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، موضحاً أن «الإحصائيات الملاحية تشير إلى طفرة كبيرة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث سجلت عبور ما يزيد على 5 آلاف سفينة بحمولات قدرها 314 مليون طن، خلال الربع الأخير من 2019».

من جهته، قال المهندس عادل فريد الطنطاوى، مدير إدارة الترسانات فى الهيئة، إن القاطرة الجديدة هى الثالثة من طراز «مصاحب»، بقوة شد 70 طناً، التى تتولى ترسانة بورسعيد البحرية بناءها بالتعاون مع شركة Voith الألمانية، ويبلغ طولها 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة.