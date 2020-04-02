تداعيات كورونا.. طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة، اليوم، ارتفاعا تاريخيا لأعداد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكي، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من مارس، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 6.6 مليون طلب، في حين أشارت التوقعات زيادتها بمقدار 3.76 مليون طلب.

وقفز عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.3 مليون طلب، ليسجل مستوى قياسي جديد، وبذلك يصل مجموع الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات خلال الأسبوعين الماضيين إلى 10 ملايين.

أما متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي، فارتفع بمقدار 1.6 مليون طلبا إلى 2.6 مليون طلب، وبلغ المتوسط المتحرك لـ4 أسابيع 2.054 مليون بارتفاع 327 ألف و250 طلب عن الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ 14 يناير 2017.

ويفوق الرقم المسجل هذا الاسبوع الأرقام القياسية السابقة عند 665 ألف في الركود في مارس 2009 و695 ألف المسجلة في أكتوبر 1982، وأغلقت الأنشطة التجارية في جميع أنحاء البلاد وسط سياسة التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى إبقاء نمو الفيروس الرئوي شديد العدوى تحت السيطرة.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز الخمسة آلاف، بحسب حصيلة جديدة نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، وحسب الحصيلة، زاد عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في الولايات المتحدة عن 215 ألف شخص.