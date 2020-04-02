وزير الاتصالات يزور مركز للخدمات البريدية بالهرم ومدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية

قام اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه الأستاذ/ عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بزيارة مركز الخدمات البريدية (الأهرام) لمتابعة انتظام صرف معاشات شهر أبريل وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الزيارة التفقدية أشاد السيد الوزير بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد من أجل انجاز العمل؛ مؤكدا على أن تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين تأتي على رأس أولويات الحكومة.

ووجه الدكتور/ عمرو طلعت نحو بذل أقصى الجهود لتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والاستعداد اللازم للمراحل التالية لعملية صرف المعاشات وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز الثقة التي يحظى بها البريد لدى المواطنين والتى ترسخت عبر سنوات طويلة.

كما دعا السيد الوزير العاملين إلى الالتزام باتباع التدابير الوقائية التي أعلنتها الهيئة القومية للبريد للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد.

هذا وقد قام الدكتور/ عمرو طلعت بزيارة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية والتي تم تخصيصها للاستعانة بها كمنفذ لهيئة البريد لصرف معاشات شهر إبريل وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتي شملت التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتخصيص نحو ٤٣٣ مدرسة و١٢٦ مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات الى جانب مكاتب البريد.

الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن عدد من الإجراءات الاحترازية للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد حيث تم زيادة عدد مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصرا الي ٢٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية.