وزير الاتصالات يكشف أسباب بطء الإنترنت خلال ساعات الحظر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك عاملين أساسيين لبطء الإنترنت خلال ساعات الحظر، وهما الزيادة غير المخطط لها في أعداد المستخدمين للإنترنت، كما أن المواقع التي يحاول المشتركون الدخول إليها بها أحمال مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التي تحتوي على مواد ترفيهية أو علمية ودراسية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الاعلامية سارة حازم، أن أنماط الاستخدام وساعات الذروة زادت في مصر الفترة الماضية، لبعد منتصف الليل بعدة ساعات، موضحا أن سعة الأجهزة التي تستقبل وترسل البيانات من وإلى مصر في خلال الاسابيع الماضية، زادت بنسبة 30%، ونخطط لزيادة أخرى لاستيعاب الأحمال الزائدة.

وأشار "طلعت" إلى أن الوزارة بدأت في صرف المعاشات للفئة التي تحصل على أقل من 1000 جنيه، حيث جرى اللجوء للمدارس ومراكز الشباب للصرف من خلالها، لاستيعاب المواطنين وعدم حدوث تزاحم، مؤكدا أن معظم الصور التي تلقاها تشير إلى سير عملية الصرف بشكل منتظم بنسبة أكثر من 90%، ولاحظ بعض الزحام في مكانين أو ثلاثة، وجرى التوجيه بضرورة تلافي هذا الزحام بدءا من الغد.

وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة واجهت زحام الطلاب على أفرع "المصرية للاتصالات" للحصول على شرائح إنترنت الحواسيب اللوحية "التابلت" الأربعاء الماضي، وجرى التوجيه بصرف الشرائح بالمدارس والأبنية التعليمية، موضحا أن هناك بعض الأفرع لشركة المصرية للاتصالات تصرف الشرائح، وجرى تزويدها بمقاعد خارج المقرات.