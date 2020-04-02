صاحب أول تطبيق لـ"كورنا": لا أنشر معلومة إلا بعد التأكد منها تماما

كشف مايكل رجائي، صاحب أول "تطبيق كورونا" فى مصر، إنه يقوم بدراسة هندسة البرمجيات، ولديه اهتمامات كبيرة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامها فى الطب، بشكل يفيد الشخص في مواجهة هذا الوباء الذي يواجه العالم الآن.

وأضاف "رجائي"، خلال لقاء مع ببرنامج "صباح الورد" المعروض علي قناة "TEN"، إنه اعتمد لتنفيذ التطبيق على أساتذة وأكاديميين في الطب، وكذلك تقارير منظمة الصحة العالمية الموثقة، والأبحاث المستمرة حول الفيروس وطرق الوقاية والأعراض المختلفة له، مشيرًا إلى أنه لا ينشر أي معلومة إلا بعد التأكد تمامًا من مصداقيتها.

وأوضح أن هذا التطبيق يعمل بنسبة 99.4٪ ، حيث يستطيع أن يفرق بين أعراض الإنفلونزا والبرد العادية وأعراض فيروس كورونا، ولكن ذلك لا يغني أبدًا عن التحاليل الطبية، ولكنها تساهم بتقديم الخدمة في حالة القلق والتوتر بسبب عدم معرفة الأعراض.

وتابع "مايكل"، إن الدخول علي التطبيق سهل، من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، مشيرًا إلى أن التطبيق يطرح 6 أسئلة، حول الأعراض ، وبناءً على إجابة المواطن، يحدد حالته، وذلك بناءًا على آراء الأطباء والأبحاث العلمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.