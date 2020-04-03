طريقة التسجيل في مبادرة الشباب "طور وغير " في سوق العمل

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "طور وغير"، بتدشين نادي أون لاين لشباب مصر، تستهدف تعليم وتدريب الشباب على البرامج المطلوبة في سوق العمل في ظل ظروف الحظر الجزئي الذي ألزم الشباب وغيرهم في البقاء بالمنزل ساعات طويلة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان لها مخاطبة فئة الشباب «من خلال مبادرة طور وغير وفرنا لكم مجموعة من الدورات التكنولوجية ودورات مهارات حياتية وظيفية، تستطيعون من خلالها التعرف على برامج اختراق سوق العمل ، وذلك من خلال اللينك التالي: www.tawarwghayar.com

أضاف البيان «ومش بس كدة انت كمان لو خلصت أكبر عدد من الدورات دي هتكون واحد من Online Club Weekly Champions اللي هنعلن عنهم أسبوعيا، بالإضافة إلى كورسات كتير مجانية تقدر تمتحن فيها وكمان هتستلم شهادتك معتمدة من مايكروسوفت في أي تخصص انت محتاجه سواء الأوفيس أو تصميم المواقع او البرمجة».

للتسجيل فقط ادخل على اللينك التالي :

https://bit.ly/39iIvTr ثم املأ الفراغات في الاستمارة ببياناتك الصحيحة .