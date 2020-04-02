ترامب بعد حديثه مع ولي العهد السعودي: أتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تحدثت مع صديقي ولي العهد السعودي، وأتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط"، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأوضح الرئيس الأمريكي، بعد اتصاله بولي العهد السعودي إلى أن "خفض الإنتاج سيكون عظيما لصناعة النفط والغاز".

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 30% بعد دعوة السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك +" للتوصل لاتفاق يعيد التوازن لسوق النفط، موضحة أن الدعوة تهدف لخلق توازن نفطي يدعم الاقتصاد العالمي.

وقالت المملكة، "حاولنا سابقا التوصل لاتفاق في مجموعة أوبك + وتعذر حينها الوصول لإجماع".

وتابعت أن الدعوة لاجتماع "أوبك +" تأتي تقديرا لطلب الرئيس ترامب والأصدقاء في الولايات المتحدة.