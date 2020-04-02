محافظ القليوبية: انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت بالمنافذ المختلفة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية صرف المعاشات بمكاتب البريد وفي المدارس المخصصة لصرف المعاشات، وكذلك المدارس المخصصة لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القليوبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لتقليل الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن المحافظة شددت الإجراءات بالتنسيق مع مدير عام منطقة البريد بالقليوبية لتسهيل صرف المعاشات حيث تم تجهيز عدد من المدارس المجاورة لمكاتب البريد للصرف بغرض الحد من التكدس بالإضافة إلى إقامة خيام وتوفير كراسي أمام المكاتب وتزويد هذه الأماكن بمندوب للقيام بعملية صرف المعاشات.

جاءذلك خلال جولة تفقدية اليوم الخميس للمحافظ رافقه خلالها عدد من أعضاء مجلس النواب بمدن المحافظة المختلفة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن طوخ وقها وقليوب والقناطر الخيرية وحي شرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة.

وتفقد المحافظ مدرسة الشهيد خالد المغربي الثانوية بنات ( شريحة إنترنت) بمدينة طوخ، ومكتب بريد طوخ الرئيسي (صرف معاشات)، ومدرسة قها الثانوية المشتركة ( شريحة إنترنت)، ومدرسة قليوب الثانوية بنات القديمة ( شريحة إنترنت)، ومدرسة القناطر الخيرية الثانوية بنات ( شريحة إنترنت)، والمدرسة الإعدادية المهنية بنات بالقناطر الخيرية (صرف معاشات)، ومدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بمنطقة السعادة والتعاون بحي غرب شبرا الخيمة (معاشات )، ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بمنطقة نوبار بحي غرب شبرا الخيمة (معاشات)، ومدرسة الخزف والصينى بمنطقة الإسكان الصناعي (معاشات) بحي شرق شبرا الخيمة، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بحي شرق شبرا الخيمة (معاشات).

وشدد الهجان خلال الجولة على توفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتجهيز 17 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات وتجهيز 12 مدرسة لتسليم شرائح التابلت علي طلاب الصف الثالث الثانوي لمنع التكدسات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وأصدر المحافظ تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة، وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.

يذكر أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن حيث تلاحظ أثناء الجولة وجود زحام بمدن قليوب والقناطر الخيرية وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق والعمل على إزالة أسباب الشكوى، وفي هذا الإطار توجه المحافظ للقيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، بالشكر والتقدير على الجهد المبذول لحماية أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم حيث تم توفير المطهرات ويتم تعقيم المدرسة التي يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده مع الحفاظ علي المسافات بين المتواجدين.