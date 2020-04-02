في حال تفشي كورونا.. معهد الكبد القومي مقرا للعزل الصحي بالمنوفية

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن هناك خطة مستقبلية لتخصيص معهد الكبد القومي التابع للجامعة ليكون مقرًا للعزل الصحي في محافظة المنوفية في حال تطور وتفشي فيروس كورونا بمصر، متمنيًا عدم الوصول لتلك المرحل الصعبة.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرضى الموجودين في معهد الكبد سيتم نقلهم إلى مستشفي جامعة المنوفية، مؤكدًا أن جامعة المنوفية تقدم كل الدعم للدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال الكوادر الطبية والعلمية في التخصصات المختلفة.

وتابع، أن الجامعة تقوم بتدريب أطباء الصدر والتخصصات المختلفة في معهد الكبد ومستشفي الجامعة وكلية الطب والإدارة الطبية علي التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، للاستعداد في حالة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ينسق في هذا المجال مع جامعة المنوفية.