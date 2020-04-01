محافظ المنوفية يتفقد أعمال تجميل مدخل شبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه محمد موسي نائب المحافظ،اليوم، أعمال التطوير والتجميل بمداخل عاصمة المحافظة، حيث تفقد زراعة أشجار النخيل المثمر بمدخل مدينة شبين الكوم، مؤكداً على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من خطة المحافظة لزراعة الشجر المثمر والمزهر بشوارع المدينة بهدف إطفاء مظهر حضاري، وإعادة رونق شوارع مدينة شبين الكوم، بحضور اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة.

جاء هذا عقب جولة المحافظ التفقدية بعدد من المدارس لمتابعة تسليم شرائح التابلت. ووجه محافظ المنوفية بضرورة زيادة أعداد الشجر المثمر بكورنيش مدينة شبين الكوم وزراعة 50 نخلة إضافية، مؤكداً علي أنه يسعى جاهداً للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة باعتبارهم أولى أولوياته، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتجميل وتشجير مداخل مدينة شبين الكوم والكورنيش ورفع كفاءة شوارع العاصمة لإعادة الرونق والشكل الحضاري للمحافظة ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ على الصحة العامة. .