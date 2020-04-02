"الصباغ": أصحاب المعاشات أكثر التزاما بجدول الصرف في يومه الثاني

قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن هناك التزام من قبل الفئة المقررة لصرف المعاش في يومها الثاني أكثر من اليوم الأول.

وأضاف الصباغ لـ"الوطن"، أن أصحاب المعاشات تأكدوا من عدم قدرتهم على الصرف إلا في الوقت المحدد وفقا للجدول المحدد، مطالبا الوزارة بتعديل الجدول لكي يجرى صرف المعاشات بحد أقصى يوم 5 أبريل من الشهر، لأن هناك التزامات على أصحاب المعاشات سواء فواتير أو أدوية وغيرها.

وتابع: "نعلم أن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في صرف المعاشات هدفها الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا إلى أنه من الممكن زيادة عدد ماكينات ATM للتسهيل في صرف المعاشات.