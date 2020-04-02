"التموين" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن صرف نقاط الخبز

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اعتبارًا من الأمس عدلت مواعيد صرف التموين للمواطنين لتبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "dmc": "عدلنا مواعيد صرف فارق نقاط الخبز، وهي السلع التي يصرفها المواطن من المنافذ التموينية، حيث كانت تصرف من أول كل شهر حتى يوم 20، لتكون من أول كل شهر حتى نهايته، منعًا للتكدس".

وتابع، أن هناك وفرة كبيرة جدًا في المنافذ التموينية والحكومية والسلاسل التجارية، مؤكدًا أن كل الموردين والمنتجين والمصنعين وأصحاب السلاسل يتابعون الموقف مع وزير التموين، حيث أكدوا أنهم يمتلكون كل المنتجات وخامات الانتاج والمستلزمات اللازمة للعملية الإنتاجية مدة لا تقل عن 4 أشهر بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان.

وأردف: "مفيش داعي من المواطنين التكالب على شراء السلع وتخزينها لأن هذه الممارسات قد تضر البعض وقد تضر السوق المحلي حيث قد تُرفع الأسعار بشكل غير مبرر".