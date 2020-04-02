العاهل السعودي يطمئن هاتفيا على صحة ولي عهد بريطانيا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، بولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الصحي وتعافيه عقب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أكدا، خلال الاتصال، على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

وأشارت "واس" إلى أن الأمير تشارلز عبر عن شكره للعاهل السعودي على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل بدء حظر الطيران، مشيدا بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة "كورونا" من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.