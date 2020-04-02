خلال 24 ساعة.. تسجيل 760 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13915 شخصا.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 13915 بعدما كان 13155 يوم الأربعاء، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 727 وفاة وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وذكرت أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بـ4667 حالة وبلغت 115241 بعد أن كانت 110574 مساء الأربعاء.

جدير بالذكر أن 18278 شخصا تماثلوا للشفاء.