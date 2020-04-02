باحث يوضح علاجات كورونا في أوروبا وما تعلمته ألمانيا من درس إيطاليا

قال الدكتور أحمد خمير، باحث في مجال الفيروسات بجامعة برلين الحرة، إن الاستراتيجية المتبعة في ألمانيا لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدأت في وقت مبكر جدًا، حيث إن معهد أبحاث بألمانيا اعتبر كورونا وباء في المانيا وكان ذلك يسبق منظمة الصحة العالمية، واستعدت ألمانيا والشعب الألماني بشكل مبكر جدا لهذا الوباء، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، عبر الكونفرنس، في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي".

وأضاف "مخيمر"، أنه يتم العمل بشكل جماعي في ألمانيا، حيث يتم العمل على إجراء اختبار تشخصي يكون ذات حساسية عالية جدا لتشخيص فيروس كورونا في مراحل العدوى المختلفة، سواء كان المريض مصاب بالدرجة الطفيفة أو القوية، ونجح فريق بحثي في إيجاد هذا الاختبار ذو الحساسية العالمية، وسيتم الإعلان عنه قريبًا، موضحًا أن ألمانيا تقوم بفحص 200 ألف شخص كل أسبوع، وتسعى من خلال الأسبوع المقبل إجراء مسح لـ 500 ألف مواطن بالأسبوع.

وأوضح باحث في مجال الفيروسات بجامعة برلين الحرة، أن هذا الإجراء سيمكن ألمانيا من فحص 2 مليون شخص شهريًا، وبالتالي سيتم الانتهاء من فحص 60% من الشعب الألماني في الشهور المقبلة من أجل أن تتكمن ألمانيا من معرفة منطقة العدوى، موضحًا أن 33% من الأشخاص المصابين بكورونا لا تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي يتم العمل على إيجاد اختبار مناسب لتحديد الأجسام المناعية لدى الأشخاص المصابة بالفيروس وتم شفاؤها منه أو لم تظهر عليهم الأعراض، أو من غادروا المستشفيات بعد تعافيهم، وهم بالفعل يعملون على هذا الاختبار وسيصبح متاحا للدول الأخرى.

وأوضح أنه سيتم مد الأشخاص المتعافية من الفيروس بشهادة تثبت أنهم ذوو مناعة من فيروس كورونا، وهذا الاختبار ما زال في مرحلة التجريب وسيتم الإعلان عنه قريبًا، موضحًا أن التأمين الصحي في ألمانيا يتحمل تكلفة هذه الاختبارات، حيث إن اختبارات البي سي أر باهظة الثمن ولكن رغم ذلك يتكفلها التأمين الصحي، موضحًا أن الغرض من تلك التحاليل هو مساعدة الشعب والدولة الألمانية في السيطرة على كورونا، وسيكون الربح للحكومة الألمانية من تلك الاختبارات هو ضخ المواطنين الذين لديهم مناعة من كورونا أو من يتعافوا منها في سوق العمل لإنعاش الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك 6 أدوية لها نشاط ضد الفيروسات ويتم تجريبهم بشكل قوي هذه الأيام، موضحًا أن ألمانيا تبنت واحدًا من تلك الأدوية التي ترى من وجهة نظرها أنه سيعالج الكورونا، ويتم إجراء تجارب على ذلك، موضحًا أن هناك الكثير من الأطباء العالميين يقولون إن دواء واحدا فقط قد يكون غير كافٍ لعلاج فيروس كورونا.